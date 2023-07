Grą terenową chcą uczcić dokonania Wojciecha Korfantego. Niespodzianki czekają w specjalnie przygotowanych skrytkach. Mamy ich lokalizacje

Dzięki inicjatywie Instytutu Śląskiego każdy będzie mógł przez chwilę być jak Indiana Jones. Geocoaching to gra terenowa, w której uczestnik wyrusza na poszukiwania wyposażony jedynie we współrzędne geograficzne. Na miejscu czekają skrytki, czyli tak zwane kesze. Są one małymi plastikowymi pudełkami, zawierającymi w środku notatnik, w którym należy zapisać datę swojego

przybycia. Często w keszach znaleźć można także inne skarby.

Geocaching jest popularny na całym świecie. W Polsce poszukiwacze założyli już ponad 50 tysięcy skrytek. Znaleźć je można na stronie internetowej https://www.geocaching.pl/. Na całym świecie jest to prawie 3,5 mln keszy. Liczby te z roku na rok rosną, stąd pomysł Instytutu Śląskiego, by właśnie w ten sposób uczcić Rok Wojciecha Korfantego.

- Chcielibyśmy Was zaprosić do eksploracji malowniczych zakątków miasta Opola, odkrywania ukrytych skarbów i sprawdzenia się z wiedzy na temat naszego śląskiego bohatera – zachęca Michał Pelczarski z Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska Instytutu Śląskiego.

Wojciech Korfanty był jednym z ojców niepodległości II RP. Był komisarzem plebiscytu na Górnym Śląsku, a następnie dyktatorem III Powstania Śląskiego. To dzięki niemu przyłączono do Rzeczypospolitej najbardziej uprzemysłowione części Górnego Śląska. Instytut Śląski

W 15 skrytkach zlokalizowanych na terenie miasta pracownicy IŚ ukryli charakterystyczną zawieszkę „Tobie Polsko”, wzorowanej na sztandarze powstańczym sprzed stu laty. Informacje o dokładnej lokalizacji kesza znaleźć można na oficjalnej stronie Instytutu Śląskiego: https://instytutslaski.pl/category/nowosci/.