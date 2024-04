Gratka dla miłośników szkła z PRL. W Pokoju można oglądać prace Eryki i Jana Drostów

Ich najsłynniejsze projekty zdobywały międzynarodowe laury, a dziś są poszukiwane przez kolekcjonerów z całego świata.

- Projekty państwa Drostów zbieramy z mężem od 10 lat i mamy naprawdę sporo egzemplarzy – mówiła Agnieszka Świerczyna. – Mają one wiele walorów. Po pierwsze są niezwykłe, kolorowe, a do tego użytkowe. Wszystko, co na nich podamy, prezentuje się pięknie. Ponadto jesteśmy z Dąbrowy Górniczej. Naszą przygodę ze szkłem zaczęliśmy wtedy, kiedy jeszcze nie było ono modne, a wręcz przeciwnie, ludzie je wyrzucali. Ratowaliśmy te cuda, by ratować lokalną tożsamość.