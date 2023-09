Gala ludzi kultury w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Nagrodzono najaktywniejszych [ZDJĘCIA]

Poniżej prezentujemy pełną listę nagrodzonych.

Pozostali laureaci:

Nagroda marszałka województwa opolskiego za wydarzenie muzealne roku 2022

Kategoria „inicjatywa edukacyjna”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych: Akcja społeczno-artystyczna „Tu byli”

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: Wolontariat w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Nagroda im. Karola Miarki przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury osobom fizycznym, które w szczególny sposób przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki naszego regionu, wnosząc trwałe wartości humanistyczne do kultury narodowej w myśl idei propagowanych przez Karola Miarkę.

Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska – Stepaniak – m.in. dzięki zaangażowaniu Pani Profesor został utworzony kierunek medyczny na Uniwersytecie Opolskim. Była członkiem komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, a także aktywnie uczestniczyła w pracach nad stworzenie strategii Województwa Opolskiego oraz strategii Uniwersytetu Opolskiego. Jest założycielką „Fundacji Prosto z Serca", która w możliwie najszerszym zakresie wspomaga walkę z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak jest twórcą Centrum Partnerstwa Wschodniego Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki jej ponad 10-letniej współpracy ze środowiskami naukowymi i politycznymi na Ukrainie oraz w USA, rozwinęła szeroką wymianę studentów i naukowców z krajów Partnerstwa Wschodniego. Dzięki jej osobistym kontaktom z uczelniami i placówkami naukowymi Ukrainy Uniwersytet Opolski podpisał z nimi kilkanaście umów, w tym m.in. z Politechniką Lwowską i Uniwersytetem Lotnictwa w Kijowie. Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak jest członkiem następujących organizacji: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Opolu (od 2004 do dziś); Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (od 2010 do dziś); Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2000 do dziś); Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, (od 2009 do dziś); Światowa Rada Badań nad Polonią (od 2008 do dziś); Fundacja Zacny Uczynek, Krasnystaw, (od 2012 członek zarządu). Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak jest Opolską Ambasadorką Unii Europejskiej, jest również zaangażowana w kampanię Samorządu Województwa Opolskiego „Opolska mama ma moc".