Rusza Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach. Czegoś takiego jeszcze nie widzieliście

W zabytkowych wnętrzach przy ul. Porcelanowej 2 E w Tułowicach znalazły schronienie wyroby z 14 śląskich manufaktur. Często są to jedyne ślady po tych dawnych fabrykach. Zwiedzanie muzeum to podróż w czasie. W teatralnej scenerii prezentowane są wyroby porcelanowe z różnych epok i stylów. W historycznych wnętrzach widać jak trendy w sztuce przenoszone były na wyroby porcelanowe. Sale wystawowe zdobi porcelana w stylu secesyjnym, art deco czy modernizmu.

- Zwiedzaniu towarzyszą odgłosy minionych czasów, szum maszyn, gwar kawiarni czy burzliwe rozmowy właścicieli o kierunkach produkcji. Można zajrzeć do pomieszczeń zarządu fabryki, działu księgowego czy do marketingu - informuje Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach.

Placówka wchodzi w skład grupy uratowanych przez zespól Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska zabytków techniki www.muzeatechniki.pl. Jest to piąty zachowany i udostępniony dla zwiedzających zabytek techniki na Śląsku. Obecnie w ramach grupy muzeatechniki.pl znajduje się siedem zabytkowych przemysłowych obiektów dokumentujących najważniejsze dziedziny rozwoju gospodarczego Śląska.

Historia tułowickiej porcelany

Muzeum powstało na terenie zamkniętego w 2001 roku zakładu produkcji porcelany założonego w 1886 roku przez rodzinę Schlegelmilch przybyłą tu z Turyngii. Przed 1945 rokiem fabryka w Tułowicach należała do jednych z największych wytwórni porcelany na Śląsku. Wyroby, ze względu na jakość i wzornictwo, były dobrze znane w Europie oraz w USA. Od początku XX wieku do pierwszej wojny światowej większość produkcji skierowana była do USA, gdzie fabryka z Tułowic posiadała swoje przedstawicielstwa. Po drugiej wojnie światowej zakład kontynuował produkcję. W 1976 roku został rozbudowany pod nazwą Zakłady Porcelitu Stołowego. Znacznie zwiększył produkcję koncentrując się na popularnych wyrobach z porcelitu. Produkcję zakończono w 2001 roku.