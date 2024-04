Interesujesz się historią rodziny? Jacek Szumański opowie, jak zabrać się za opracowanie kroniki rodzinnej

Można zaryzykować stwierdzenie, że głód wiedzy na temat historii własnej rodziny dotyka ogromnej liczby ludzi. Zapewne różni ludzie wpadają w ten stan na różnych etapach swojego życia, ale odczucie potrzeby zaspokojenia ciekawości o przodkach dla wielu ludzi jest wspólne, bez względu na wiek, pochodzenie, czy płeć.

- Sam nie mam pojęcia, co mnie pchnęło do zgłębiania historii rodzinnej. Prawdopodobnie urosłem z tym od dziecka, będąc pod wpływem starych fotografii rodzinnych. To mnie bardzo fascynowało i prawdopodobnie nasyciło jakąś nostalgią za dawnymi czasami – mówi nysanin i badacz dziejów swojej rodziny Jacek Szumański. Dodaje, że ważne dla niego były opowieści i relacje starszych członków rodziny. – Pokazywanie, kto jest na zdjęciu, co się z tym wiąże. To były historie łatwe do zapamiętania. Jeżeli mówi się, że ci walczyli w Powstaniu Styczniowym, a ta prapraprababka byłą krewną generała Bema, to zostaje w pamięci.