Jesienne spotkania formacyjne Bractwa Świętego Józefa. To diecezjalna wspólnota, do której może dołączyć każdy pełnoletni mężczyzna

Bractwo św. Józefa to wspólnota mężczyzn działająca na terenie diecezji opolskiej. Powstała w 2012 roku, ale nawiązuje do wspólnoty, która pod tą samą nazwą działała na Śląsku od XVII wieku do lat 60. XX wieku.

Członkiem Bractwa św. Józefa może być mężczyzna pełnoletni, zarówno osoba świecka, jak duchowna.