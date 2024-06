Jest nowy wojewódzki konserwator zabytków. To Zbigniew Bomersbach

Zaczęło się od petycji sprzeciwiającej się powierzeniu jej tego stanowiska. Mimo że podpisało ją 250 osób, okazała się ona nieskuteczna. Wtedy przeciwnicy nowej konserwator zabytków złożyli zawiadomienie do prokuratury. Ostatecznie Monika Ożóg utrzymała się jedynie przez 4 miesiące. W środę (5 czerwca) Opolski Urząd Wojewódzki poinformował o jej odwołaniu.

Nazwisko Zbigniewa Bomersbacha, w kontekście tego stanowiska, pojawiało się już na początku tego roku. W kuluarach mówiło się, że jest on faworytem wojewody Moniki Jurek. Ostatecznie wojewódzkim konserwatorem zabytków została dr hab. Moniki Ożóg, a jej powołanie od początku wywoływało ogromne emocje.

Zbigniew Bomersbach to dotychczasowy architekt miejski w opolskim ratuszu. Głównym zadaniem wojewódzkiego konserwatora zabytków jest dbanie o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Pełni on również funkcję doradczą i kontrolną w zakresie ochrony zabytków.

- Okoliczności, w jakich powołana została pani Monika Ożóg, a przy tym brak akceptacji ze strony środowiska oraz niesprzyjająca atmosfera współpracy skłoniły do wystąpienia o wyrażenie zgody przez Generalnego Konserwatora Zabytków na odwołanie jej ze stanowiska. Zgodę w niniejszej sprawie otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - informowała wówczas Kinga Tokarz, rzeczniczka wojewody opolskiego.

Jednym z zarzutów pod adresem Moniki Ożóg był fakt splagiatowania koncepcji programowej działania muzeum, którą przedstawiła starając się o stanowisko dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego (zajmowała je od grudnia 2018 do początku marca 2020 r.). Sprawa znalazła finał w sądzie, który warunkowo umorzył postępowanie, ale było to równoznaczne z uznaniem winy. To właśnie ten wyrok był jednym z powodów, dla których przeciwnicy badaczki zbierali podpisy pod petycją, sprzeciwiającą się jej powołaniu.