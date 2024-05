Jest nowy zarząd Grupy Azoty ZAK. Przed firmą trudne miesiące

Zmiany w zarządzie Grupy Azoty ZAK

Jak poinformowało biuro prasowe Grupy Azoty ZAK S.A. Mirosław Ptasiński, dotychczas delegowany do pełnienia obowiązków prezesa zarządu, zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej kędzierzyńskiej spółki. Z dniem 20 maja 2024 r. objął on stanowisko prezesa zarządu, a Dariusz Bednorz został wiceprezesem zarządu. 1 czerwca 2024 r. do zarządu dołączy również Agnieszka Kurpińska, obejmując funkcję wiceprezesa zarządu. W związku z tym z zarządu odwołany został Artur Kopeć, dotychczasowy wiceprezes zarządu. Wszystkie uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Mirosław Ptasiński, który od 25 kwietnia 2024 r. pełnił obowiązki prezesa zarządu jako członek Rady Nadzorczej, ma długoletnie doświadczenie z Grupą Azoty ZAK, gdzie pracował w latach 2010-2016, m.in. jako wiceprezes zarządu.