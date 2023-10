Jest selfie, to jest i wygrana! Mickiewicz triumfował w Jaworznie

Kluczborczanie rozpoczęli ten mecz jak z bajki, bo od prowadzenia 6:0. Zespół gospodarzy zdobył pierwszy punkt dopiero, gdy serwujący Jakub Kopacz się pomylił. Mimo fatalnej passy jaworzan w pierwszych akcjach, zdołali oni zmniejszyć straty do dwóch punktów (7:9) po ataku Jakuba Grzegolca, jednak wówczas Mickiewicz znów odskoczył. Po kilku dłuższych wymianach ekipa gości wyszła na prowadzenie 19:9, którego nie oddali do końca.

W drugim secie nie było mowy o dominacji którejś z drużyn. Przez prawie cały okres jego trwania maksymalna przewaga wynosiła dwa punkty, jednak po ataku Marka Poloka miejscowi dopięli swego (22:19). Mickiewicz walczył do ostatniej piłki, ale o wygranym przez MCKiS secie zdecydował udany blok na Mateuszu Lindzie.

Była to pierwsza i ostatnia odsłona, gdy jaworzanie tak śmiało poczynali sobie na boisku. Bo mimo że dobrze radzili sobie również na początku kolejnej odsłony (8:4), środkowa faza seta należała do Mickiewicza (11:11). Po doprowadzeniu do remisu „,maszyna ruszyła”, zaś miejscowi wciąż popełniali niewymuszone błędy (11:17). Dalsza rywalizacja przypominała tą z pierwszego seta, gdzie wystarczyło udowodnić swoją wyższość.