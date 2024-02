Kampanię wyborczą czas zacząć, bo zostały dwa miesiące. W regionie lawinowo przybywa komitetów wyborczych

7 kwietnia wybierzemy 30 radnych wojewódzkich, 217 radnych powiatowych oraz ponad tysiąc radnych gminnych w województwie opolskim. Kandydatów na listach może być nawet kilka tysięcy, ale zgłaszać mogą ich tylko zarejestrowane komitety wyborcze. Termin rejestracji komitetów upływa w poniedziałek 12 lutego o godzinie 15.30. Choć zostało jeszcze kilka dni, w opolskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego zarejestrowano już setkę komitetów. Pierwszego dnia było ich 9, ale drugiego już 20.

- Też mamy wrażenie, że zainteresowanie tworzeniem komitetów wyborczych wyborców jest w tym roku większe niż poprzednio, ale może to być jeszcze przedwczesny wniosek – mówi Rafał Tkacz, dyrektor opolskiego biura KBW. – Czasu na kampanię jest w tym roku mało, to mogło skłonić komitety do szybkiej rejestracji. Trzeba pamiętać, że dopiero po zarejestrowaniu komitet może założyć bankowe konto i wydawać pieniądze na kampanię. Sami też namawiamy wszystkich, aby nie czekać i nie zostawiać rejestracji na ostatnia chwilę.