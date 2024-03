Kandydaci Lewicy mają pomysł na utworzenie interwencyjnej grupy ds. autyzmu. Miałaby powstać przy UMWO

- Rodzice nie wiedzą na przykład, do której instytucji udać się i co zrobić po tej diagnozie – podkreśla kandydatka Lewicy. - Inna sprawa, często diagnoza autyzmu rodzi również diagnozę niepełnosprawności intelektualnej. Wtedy trzeba umieć poradzić sobie z komisją do spraw niepełnosprawności, poradzić sobie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – dodaje.