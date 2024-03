Kandydaci na burmistrza Kluczborka spierają się o kondycję szpitala powiatowego

Powodem krytyki są kompleksy

Jarosława Kielara, którego zapytaliśmy o komentarz stwierdził, że gdyby Piotr Pośpiech nadal rządził powiatem, to szpital pewnie by już nie istniał.

- Zapewnienie opieki szpitalnej to zadanie powiatu. Mimo to jako gmina zrobiliśmy bardzo dużo, aby szpital funkcjonował jak najlepiej. Natomiast gdyby ten pan dalej był starostą, to szpitala by najprawdopodobniej nie było – mówił obecny burmistrz. - Jego działania pod kątem ekonomicznym spowodowałyby upadek szpitala. Kiedy odchodził ze stanowiska, to kulał oddział wewnętrzny. Wiem, bo sam pomagałem w zatrudnieniu lekarza. Oddział ginekologiczny był na skraju upadku. Nie będą mówił kto tu pracował i dlaczego nie chciano się tu leczyć. Natomiast jeśli chodzi o łącznik, to myślę, że ten planowany w poprzednim kształcie, za 30 mln zł, do dziś by nie został zbudowany.