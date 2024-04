Miało być starcie dwóch zawodników wagi ciężkiej. Skończyło się nokautem. Wyniki wyborów na burmistrzów w powiecie kluczborskim

Wyniki wyborów na burmistrza Kluczborka

- To tylko plotki, ja mam wyższe aspiracje niż bycie burmistrzem, chcę być starostą - skomentował wtedy z przekąsem Piotr Pośpiech. Po 10 latach kluczborski polityk PSL-u chciał jednak zostać burmistrzem, mimo iż w styczniu został wicewojewodą opolskim.

To będzie pojedynek dwóch zawodników wagi ciężkiej: Jarosław Kielar vs. Piotr Pośpiech - tak pisaliśmy przed wyborami o wyborczym starciu w Kluczborku.

Nie jest tajemnicą, że obaj panowie: Jarosław Kielar i Piotr Pośpiech nie darzą się sympatią. Widać to było w kampanii wyborczej.

- Piotr Pośpiech ma kompleks Jarosława Kielara. Ja go z tego nie wyleczę - ripostował Jarosław Kielar.

- Na koniec tej kadencji Jarosław Kielar będzie miał około 69 lat. Z całym szacunkiem do wieku, ale to chyba przesada- komentował w kampanii Piotr Pośpiech.

Wyniki wyborów na burmistrzów w powiecie kluczborskim:

Wyniki wyborów na burmistrza Wołczyna

Jednak Jan Leszek Wiącek udowodnił, że jest wytrawnym graczem i cieszy się dużym poparciem w całej gminie. Wygrał wybory już w pierwszej turze, do tego będzie miał dużą większość w nowej radzie miejskiej.

Wyniki wyborów na burmistrza Byczyny

W poprzednich dwóch wyborach w Byczynie dwa razy rządzący burmistrz przegrał (w 2014 r. - Ryszard Grüner, a w 2019 r. - Robert Świerczek). W związku z tym teraz też z napięciem wyczekiwano na wyniki głosowania. Tym bardziej, że na burmistrza startował Maciej Tomaszczyk, wieloletni sekretarz gminy (zarówno za rządów Grünera, jak i Świerczka). Z urzędu zwolniła go dopiero Iwona Sobania. Sprawa skończyła się nawet w sądzie (w sądzie pracy i sądzie karnymi).

Wyniki wyborów na wójta Lasowic Wielkich

Daniel Gagat zdobył jeden z najwyższych wyników w wyborach w skali całej Opolszczyzny. Co prawda, nie miał żadnego rywala, ale to również jest dowodem poparcia, jakim cieszy się w swojej gminie. Oznacza to bowiem, że nikt nie widział szansy w starciu z nim. Mniejszość Niemiecka nie była w stanie po raz pierwszy nawet wystawić kandydata na wójta.

Wójt Gagat jest fenomenem w lokalnej polityce. Rządzi w Lasowicach Wielkich od 2006 roku, kiedy sprawił największą niespodziankę na Opolszczyźnie. Był wówczas woźnym w szkole, wystartował w wyborach i po 16 latach władzę Mniejszości Niemieckiej, pokonując jej kandydata zaledwie 16 głosami. Z kadencji na kadencję zwiększa poparcie. Obecnie to poparcie jest już 90-procentowe.