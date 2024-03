Piotr Pośpiech oskarżył o zniesławienie obecne władze powiatu. Sprawa trafiła do sądu

Pozwani nie pojawili się na rozprawie. W sądzie był obecny tylko ich adwokat.

- Jestem bardzo zawiedziony, ponieważ przyszliśmy z propozycją ugody. Natomiast druga strona zademonstrowała swoją postawę nieobecnością. Chyba jaśniejszego przekazu nie da się sformułować, niż nie przyjść i nie pokazać woli dojścia do porozumienia – mówił Piotr Pośpiech. - Mimo wniosku oskarżonych o podjęcie próby mediacji, był on na tyle niewiarygodny, że nie zgodziliśmy się na niego. Taka próba mediacji powinna być poparta co najmniej obecnością oskarżonych.