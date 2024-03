Piotr Pośpiech rozpoczął kampanię wyborczą. Ubiega się o fotel burmistrza. "Kluczbork potrzebuje zmian"

W programie wyborczym komitetu Piotra Pośpiecha, znalazły się takie zadania, jak:

Jesteśmy w rynku, ale gdybyśmy poszli w ulice Piłsudskiego, Krakowską i w inne okoliczne, to stwierdzilibyśmy, że to miasto umiera, bo niewiele się dzieje, dlatego musimy to zmienić – mówił Pośpiech. - Nieopodal stąd jest targowisko, gdzie ludziom leje się woda na głowę. W lutym tego roku rada miejska podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na remont pawilonów handlowych, na 2 miesiące przez wyborami? Zmienimy targowisko miejskie, postaramy się o projekt, a jeżeli uzyska on akceptację, to o budowę hali targowej. Targowisko jest w centrum miasta i powinno wyglądać w sposób cywilizowany.