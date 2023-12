"Karma wraca" w Opolu. Zebraliśmy razem 210 kilogramów karmy dla psów i kotów ze schroniska. W zamian darczyńcy dostali choinki

- Staramy się zabezpieczyć potrzeby naszych podopiecznych, żeby mogli przetrwać zimę w jak najlepszych warunkach i żeby po świętach mogły znaleźć swój nowy dom - mówi Dorota Skupińska z Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. - Wszystkie psy, które do nas trafiają, coś łączy: albo się zgubiły albo zostały zostały porzucone. Jeśli siedzą u nas długo, to oznacza, że ich właściciele po prostu chcieli się ich pozbyć. Tego nie da się inaczej wytłumaczyć, bo przecież każdy kto kocha swojego czworonoga, zrobi wszystko, żeby go odnaleźć i zabrać do domu.