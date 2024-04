20-latek z Ukrainy został zaatakowany w Opolu. Sprawca szczuł psa do ataku. Polała się krew

– Życzyłem panu dobrej nocy i poszedłem w swoją stronę. Nie chciałem się kłócić. Chwilę później zobaczyłem za sobą cień i wtedy zorientowałem się, że ten człowiek idzie za mną. Odwróciłem się, a on krzyknął do psa „dawaj”. Zwierzę wybiło się z ziemi i zaczęło mnie gryźć w lewą rękę. Byłem przerażony, zacząłem krzyczeć do tego faceta – wspomina 20-latek z Ukrainy. – On wyzywał mnie od je…nych Ukraińców, kazał spier… na Ukrainę. Mówił, że Polska jest dla Polaków.

- Najpierw do niego krzyczałem, ale widziałem, że to tylko pogarsza sytuację. Przez chwilę pomyślałem, że on mnie zabije - dodaje Maksym. - W końcu wyjąłem z kieszeni telefon i zacząłem nagrywać. Wtedy on jeszcze raz próbował poszczuć mnie psem, ale smycz była za krótka, dlatego pitbull zrobił salto w powietrzu i upadł na chodnik. Tym razem już mnie nie dosięgnął.