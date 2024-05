Katastrofa ekologiczna w Kanale Gliwickim. Wyłowiono już 1,5 tony śniętych ryb. "Najgorsze dopiero przed nami" Radosław Dimitrow

Problem złotych alg występuje od 2022 r. W ostatnich dwóch tygodniach pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odłowili już 1,5 tony śniętych ryb. archiwum Zobacz galerię (11 zdjęć)

Wystarczyło kilka słonecznych dni, by na opolskim odcinku Kanału Gliwickiego zakwitły złote algi. Ponownie doprowadziły one do śmierci ryb.