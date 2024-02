Kiedyś była to okazała willa bogatych ludzi. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Balibyście się tutaj wejść

Kontury majestatycznej willi wyłaniają się spośród gałęzi drzew. Już od samego wejścia do budynku można poczuć się jak w horrorze , ponieważ otacza go aura tajemniczości i opuszczenia. Willa, która przed laty tętniła życiem, dziś jest już trudno dostępnym miejscem dla poszukiwaczy przygód i mrocznych legend.

Co ciekawe, opuszczona willa wcale nie jest bardzo znana wśród miłośników urbexu, czyli zwiedzania opuszczonych i niedostępnych budynków. Może dlatego, że stoi ukryta wśród dziko i gęsto rosnących drzew.

Tuż pod Kluczborkiem i tuż przy drodze krajowej, ale skryta wśród gęsto rosnących drzew ukrywa się opuszczona willa. Budynek jest bardzo okazały i świadczy o zamożności ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali. Dzisiaj jednak zamieszkują ten dom co najwyżej duchy.

Zobacz zdjęcia z opuszczonej i mrocznej willi pod Kluczborkiem:

Wchodząc do opuszczonej willi, pierwsze wrażenie to podziwu dla majestatyczności tego budynku. Mimo śladów zniszczeń, ciągle widać jednak, jak okazały był to budynek. Jednak widać też wyraźnie, jak ząb czasu nadgryza te mury: rozpadająca się elewacja, walący się dach i stropy, a także rozpadające się meble i wyposażenie.