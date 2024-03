Kluczbork pamięta o Żołnierzach Niezłomnych. Tylu uczestników biegów jeszcze nie było

- To 12. edycja biegu w Polsce, natomiast my, w Kluczborku, bardzo szybko dołączyliśmy do tej ogólnopolskiej patriotycznej imprezy. Razem z harcerzami podjęliśmy się organizacji. Ponieważ jestem szefem Ośrodka Sportu i Rekreacji, aby zwiększyć sportową rangę tego wydarzenia, wzbogaciliśmy je o biegi na 5 i 10 kilometrów, a także o marsz nordic walking – informuje Andrzej Olech, dyrektor OSiR-u. - Wszystko po to, żeby ten dzień stał się w Kluczborku świętem patriotycznym i sportowym.