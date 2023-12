Nowa wojewoda opolska rozpoczęła pracę. Pierwszą decyzją było otworzenie bramek w urzędzie. Wkrótce wrócą też unijne flagi

Powrócą flagi unijne i historyczne nazwy sal

- To stanowi wyraz zaangażowania w integrację europejską i silnego przywiązania do wartości wspólnoty – podkreślała wojewoda Jurek.

Samorządowcy przyszli wspierać nową wojewodę

W swoim wystąpieniu wojewoda Monika Jurek podkreśliła, że celem jej działalności będzie eliminacja barier w kontaktach z mieszkańcami i mediami. "Zero barier" to motto, które będzie towarzyszyć jej urzędowaniu. Wojewoda wyraziła przekonanie, że otwarta i transparentna współpraca z mieszkańcami oraz mediami to klucz do skutecznego rozwiązania problemów regionu.