Kooperacja 2023 w Oleśnie. Oni dostali Perły Powiatu Oleskiego. Rekordowa liczba startupów [ZDJĘCIA]

W tym roku Kooperację zorganizowano w hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcących w Oleśnie. Były stoiska lokalnych firm, instytucji, a także prelekcje i debata dotyczące czystej wody.

Aż siedem startupów (firmy istniejące poniżej 3 lat) nominowano w tym roku do nagrody podczas forum ekonomicznego Kooperacja w Oleśnie.

I miejsce i tytuł laureata zdobył Krzysztof Podobiński z firmy Edu & Equus z Nowych Karmonek, który zajmuje się fizjoterapią koni.

- W Polsce jest to nowatorskie, ale na Zachodzie to norma. Koń też ma przecież kręgosłup i tak jak u człowieka jest on podatny na urazy - wyjaśnia Krzysztof Podobiński. - W Europie Zachodniej każda stadnina ma zoofizjoterapeutę, który dba o konie, robi im masaże i zapobiega urazom.