Koreańscy inwestorzy mają kolejną obsuwę. Duży zakład w Kędzierzynie-Koźlu powstanie dopiero w 2026 roku

Informacje o przesunięciu harmonogramu uruchomienia fabryki komponentów do baterii akumulatorowych przekazał sam inwestor. Pracę miało tutaj znaleźć 150 osób, a samą inwestycję wyceniono na blisko 400 mln zł.

To miała być jedna z najważniejszych i największych inwestycji ostatnich lat w Kędzierzynie-Koźlu. Ponad cztery lata temu przedstawiciele koreańskiej firmy Foosung zapowiedzieli budowę fabryki komponentów do baterii akumulatorowych stosowanych w samochodach elektrycznych. Chodziło konkretnie o produkcję heksafluorofosforanu litu. Jest on najczęściej używaną solą litową w komercyjnych bateriach.

Foosung był gotowy do rozpoczęcia budowy

Wiosną 2019 roku firma była na etapie kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. Prace budowlane teoretycznie mogły ruszyć nawet przed 2020 rokiem. Zdobywanie pozwoleń szło jednak dość długo, potem przyszła pandemia. Jeszcze w 2022 wydawało się, że budowa wreszcie ruszy, bo podpisano umowę z polskim wykonawcą. Teraz jednak przedstawiciel koreańskiej firmy Foosung poinformował, że harmonogram inwestycji znów został zmieniony. - Zmieniające się warunki gospodarcze na całym świecie w znaczący sposób wpłynęły również na realizację naszej inwestycji - przyznał w rozmowie z prezydent Kędzierzyna Sabiną Nowosielską Mintaek Lim, dyrektor zarządzający spółką Foosung Poland.

Mówią, że muszą "unowocześnić technologię"

Jak poinformował Mintaek Lim, spółka skupia się teraz na "unowocześnieniu technologii pod kątem konkurencyjności i ochrony środowiska, dbałości o zrównoważony rozwój oraz stworzenia godnych i dobrych warunków pracy dla przyszłych pracowników".

- Równolegle mamy za sobą zrealizowany w zakładzie koreańskim projekt unowocześnienia rozwiązań technologicznych, przed nami pilotaż w skali przemysłowej, a po pozyskaniu ostatecznych zgód, budowa zakładu w Kędzierzynie-Koźlu. Obecny harmonogram, uwzględniający ponad dwuletni czas pandemii i wymagające zmiany rynkowe, zakłada, że z pełną produkcją wystartujemy w roku 2026 - przekazał Lim, którego zacytowało biuro prasowe Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. A to oznacza, że jedna ze sztandarowych inwestycji dla Kędzierzyna-Koźla zostanie zrealizowana najwcześniej za trzy lata. To o tyle istotne, że fabryka miała zatrudnić co najmniej 150 osób a budowa miała kosztować prawie 400 mln zł.

Co ciekawe, 29 grudnia 2020 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dla koreańskiej spółki. Miała ona wynieść 11 mln zł. W związku z umową Foosung Poland zobowiązał się zakończyć inwestycję najpóźniej do końca 2023 roku, przeznaczając na ten cel co najmniej 367 mln zł. Firma miała też do końca 2023 roku utworzyć przynajmniej 133 miejsc pracy, w tym 26 dla osób z wyższym wykształceniem oraz utrzymać te etaty przez co najmniej 5 lat.

