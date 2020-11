Koronawirus Opolskie. Ortopedzi odkładają narzędzia. Szpital w Korfantowie będzie leczyć tylko pacjentów z COVID-19

Z budynkami szpitalnymi jest spory problem. Główny pawilon łóżkowy nie ma w salach gazów technicznych, a przede wszystkim tlenu, który jest niezbędny dla pacjentów w ciężkim stanie. Gazy trzeba teraz doprowadzić do pomieszczeń i do 170 łóżek. Na salę chorych zamieniona zostanie nawet sala gimnastyczna.

Decyzję, że Opolskie Centrum Rehabilitacji będzie kolejnym na Opolszczyźnie szpitalem wyłącznie dla chorych z COVID-19, wojewoda Adrian Czubak podjął we czwartek 29 października. Dyrekcja szpitala i cały personel mają niecałe dwa tygodnie na przygotowanie obiektu i samych siebie.

- Obecnie budujemy śluzy i wydzielamy część pomieszczeń – mówi Wojciech Machelski, prezes OCR w Korfantowie. – Znalezienie firmy wykonującej instalacje gazów technicznych jest teraz bardzo trudne, bo wszyscy mają pracę przy przerabianiu wielkich obiektów sportowych na szpitale covidowe. Udało mi się jednak znaleźć firmę, która obiecała rozpocząć u nas prace 9 listopada. Ile to potrwa? Teraz nie jestem w stanie powiedzieć. Będziemy pracować dzień i noc, damy im dodatkowych ludzi do pomocy.

Prezes już musiał zamówić urządzenia do sieci technicznej za 180 tysięcy złotych, choć sam jeszcze nie zawarł żadnej pisemnej umowy na leczenie pacjentów z koronawirusem.

Po 10 listopada będą czynne poradnie specjalistyczne i oddział rehabilitacji dziennej, w budynku odizolowanym od chorych z koronawirusem. Rehabilitanci będą też dojeżdżać do domów pacjentów. Część rehabilitowanych to osoby po udarach, opuszczające oddziały neurologiczne i to im szczególnie potrzebna jest pomoc.

- Trudno powiedzieć, kiedy wrócimy do normalnej pracy – mówi Wojciech Machelski. - Ubolewamy, że nasi pacjenci znaleźli się w trudnej sytuacji, ale taka jest potrzeba chwili.