Kurator nie dał zgody na połączenie Szkoły Podstawowej w Suchej ze Szkołą Podstawową w Rozmierce pod Strzelcami Opolskimi

Wskazywali m.in., że w budynku w Rozmierce jest za mało klas, a część pomieszczeń nie spełnia warunków pożarowych. Wszyscy uczniowie z klas 1-3 mieli się uczyć w Rozmierce, a uczniowie klas 4-8 - w Suchej. Gmina zapewniała, że zorganizuje transport autobusami.

Mieszkańcy obu wsi nie zgodzili się jednak na takie zmiany. Głośno protestowali przeciwko reformie stając z transparentami pod ratuszem i wysyłając pisma do gminy, a także kuratora.

Kilka dni temu do gminy Strzelce Opolskie dotarło postanowienie Opolskiego Kuratora Oświaty, który wydał negatywną opinię w sprawie szykowanych zmian. Zauważył m.in., że zmiany "mogą mieć negatywny wpływ na kondycję społeczną i emocjonalną młodych ludzi" oraz że połączenie szkół wydłuży drogę dzieci do szkoły. W piśmie przesłanym do gminy kurator zaproponował ponadto rozważenie zaadaptowania części pomieszczeń na potrzeby szkoły.