Latem magazyny krwi pustoszeją. Dlatego dołącz do naszej akcji "Płynie w nas życie" i oddaj honorowo krew Monika Krężel, MŻ

W wakacje krew jest niezwykle potrzebna. Z powodu urlopów spada liczba krwiodawców. Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Krew to najważniejsze lekarstwo, a dzielenie się nią to najcenniejszy dar, który ratuje zdrowie i życie innych ludzi. Wspólnie z naszymi partnerami zachęcamy do honorowego krwiodawstwa. Dołącz do naszej akcji „Płynie w nas życie” i pomagaj!