Licealiści z Kluczborka łączą przyjemne z pożytecznym. Pomagają przy tym dzieciom w Afryce

Dzięki kolejnej zbiórce (3550 zł) uczniowie razem z fundacją doposażyli przychodnię w Kinszasie w Kongo.

Tegoroczna edycja projektu dotyczy Madagaskaru. Realizacja tego przedsięwzięcia również przebiega dwutorowo. Po pierwsze odbędą się warsztaty dla szkół, które prowadzić będzie wolontariuszka Fundacji dla Afryki.

- Opowie ona m.in. o tym, jaka jest obecnie sytuacja edukacyjna na Madagaskarze oraz jak rozsądnie pomagać – tłumaczy organizator. - Wiele osób, zwłaszcza młodych myśli, że najlepiej by było wysłać pieniądze potrzebującym. To nie jest prawdą, bo pieniądze przechodzą przez wiele podmiotów oraz instytucji, przez co fundusze te są uszczuplane po drodze. Dlatego lepiej jest inwestować w tworzenie miejsc pracy oraz w kształcenie ludzi, aby sami mogli na siebie zarabiać, czyli dawać im wędkę, a nie rybę.