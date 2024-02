List biskupa opolskiego na Wielki Post. "Czas najwyższy nazwać zło po imieniu" Łukasz Biernacki

Biskup Andrzej Czaja przypomina o tym jak powinna wyglądać wspólnota Kościoła i nawołuje do odważnej walki ze złem. archiwum

Kościół Katolicki wkroczył w Wielki Post. Jest to dla chrześcijan czas przygotowania do najważniejszego ze świąt - Wielkanocy. Z tej okazji w niedzielę biskup opolski Andrzej Czaja skierował list do wiernych całej diecezji.