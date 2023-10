Maciej Kułak, trener Piasta: - Wszystkie te remisy mogą cieszyć, chociaż poczucie, że można było ugrać więcej, również się pojawia

Dokąd sięga wasz apetyt? Nasze ambicje nie są rozdmuchane. Wiemy na co nas stać. Chcielibyśmy być w górnej części tabeli, na pewno o to będziemy walczyć.

Poza topową piątką jesteście zespołem z najmniejszą liczbą porażek, co również pokazuje, jak dobrze wam idzie w tym sezonie.

To cieszy. Z drugiej strony mamy najwięcej remisów w lidze, a remis to tylko jeden punkt. Natomiast zdarzył się mecz, który nam kompletnie nie wyszedł. Mowa o pojedynku z iPrime Bogacicą. Z kolei z Fortuną Głogówek nie musieliśmy przegrać, spotkanie było zacięte. Biorąc pod uwagę wszystkie spotkania, myślę, że możemy być zadowoleni.

Wasza dyspozycja jest o tyle dobra, że wszystkie dotychczasowe mecze graliście na wyjeździe.

Wiadomo jak to jest, gdy co tydzień trzeba wsiąść w autobus i spędzić trochę czasu w podróży. Poza tym nie trenowaliśmy na swoim boisku, a pierwszy mecz w tym sezonie rozegramy na nim w najbliższą niedzielę. Nie będzie to jednak typowy mecz u siebie, bo tam nie trenowaliśmy. Dopiero za jakiś czas będziemy mogli potraktować go jako „swój”. Chcielibyśmy również, żeby goście bali się nas przyjeżdżając do Strzelec Opolskich.