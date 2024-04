Mała szkoła, wielka szansa. W niewielkiej Mechnicy mają ofertę porównywalną ze szkołami prywatnymi

- Gdy przyszłam do tej szkoły dwa lata temu, bardzo się zdziwiłam zaangażowaniem nauczycieli w każdą sprawę, pomagają uczniom. Każdy z nas jest traktowany indywidualnie - mówi Nadia Piecek, uczennica klasy 6., która uczy się w Mechnicy od dwóch lat.

Aktualnie w mechnickiej szkole kształci się 125 uczniów. Około 60 z nich to dzieci miejscowe, z Mechnicy i Kamionki. Pozostali dojeżdżają z miejscowości oddalonych nawet o 20 km. Szkoła organizuje transport.

Kółka szachowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, basen, taniec, zespół wokalno-instrumentalny, dodatkowe zajęcia sportowe, kółko matematyczne również dla najmłodszych dzieci - to część z oferty szkoły podstawowej w Mechnicy. Placówka jest dwujęzyczna. Uczniowie klas 1-6 mają prowadzoną część zajęć w języku niemieckim, w klasach 7-8 dwujęzyczność realizowana jest w języku angielskim.

Wiele szkół stowarzyszeniowych boryka się z problemami w naborach. Nie dotyczy to placówki w Mechnicy.

- W przyszłym roku będziemy mieli 139 wszystkich uczniów, z czego 112 w klasach 1-6 i więcej nie możemy przyjąć. Co najwyżej może dołączyć do 5 uczniów do klas 7. i 8. - tłumaczy Elżbieta Dziuda-Kampa, dyrektor od 2006 roku.

Chętni do zmiany muszą wykazać się co najmniej dobrym zachowaniem i średnią ocen nie niższa niż 4,0.

Szkoła realizuje liczne projekty, uczniowie uczestniczą w konkursach i zdobywają laury. To wszystko składa się na nagrody przyznawane szkole.