Marek Froelich po raz drugi prezesem Izby Rolniczej w Opolu. Zaczyna się pracowita i trudna kadencja rolniczego samorządu

Wielka parcelacja na Opolszczyźnie

Jedną z najważniejszych dla rolnictwa operacji w nadchodzącym roku jest rozdzielenie dzierżaw ok 10 tysięcy hektarów ziemi rolnej, należącej do państwa, pomiędzy gospodarstwa indywidualne. To ziemia, którą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął już albo przejmuje od dotychczasowych dużych dzierżawców, którzy przed laty nie oddali dobrowolnie części swojego areału. Podział tej ziemi, przetargi na dzierżawę przygotowuje i prowadzi KOWR, ale Izba Rolnicza opiniuje zasady rozdziału i przetargów. Generalnie chodzi o to, aby nowe grunty wzmocniły rodzinne średnie gospodarstwa rodzinne (do 100 hektarów powierzchni).

Szczególnie duże areały będą niebawem wystawiane na przetargi licytacyjne i ofertowe w powiecie głubczyckim, nyskim, namysłowskim, w rejonie Kluczborka i Lewina Brzeskiego. W powiecie głubczyckim trwa dzielenie gruntów, które tylko do końca roku użytkuje spółka Top Farms. Do pierwszych przetargów wystawione zostanie tam w sumie 1600 hektarów gruntów. Zainteresowanie udziałem w tych przetargach zadeklarowało 1,2 tysiąca rolników.