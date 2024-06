Marsz dla zdrowia i miasteczko medyczne w Mosznej. Narodowy Fundusz Zdrowia promuje profilaktykę

Marsz dla serca, to tylko jedna z atrakcji prozdrowotnej części święta województwa. W strefie sportu można też było poćwiczyć jogę albo zumbę, poznać z rehabilitantem ćwiczenia dla kręgosłupa.

- Dzięki takiemu egzoszkieletowi osoby na wózku mogą się pionizować, poruszać się - mówi Weronika Makowska. - To radość poczuć się jak kiedyś. Obecność w takim miejscu jest dla mnie krępująca, ale przy okazji ćwiczę odwagę.

Dla Weroniki Makowskiej to był występ wymagający szczególnej odwagi. Młoda kobieta 1,5 roku temu uległa wypadkowi samochodowemu. Od tego czasu jeździ na wózku. Na niedzielnym Święcie Województwa Opolskiego zgodziła się wziąć udział w marszu „Zabierz swoje serce na spacer”, aby promować zdrowie i prozdrowotne zachowania. Stanęła na szlaku w egzoszkielecie, który pomaga się zachować wyprostowaną sylwetkę i powoli maszerować.

O zdrowie muszą dbać … zdrowi

- Szukamy nowych ścieżek dotarcia do ludzi, aby pacjent był świadomy, że bardziej warto stawiać na profilaktykę niż na medycynę naprawcza - komentuje Marek Augustyn, wiceprezes NFZ odpowiedzialny za profilaktykę . - Akurat środowisko opolskie doskonale zrozumiało, że warto stawiać na profilaktykę. A formuła takiego spotkania na świeżym powietrzu przyciąga ogromne grono ludzi.

NFZ zaprosiło do strefy zdrowia w Mosznej ponad 40 swoich partnerów: szpitale, ośrodki zdrowia. Wszyscy zgodzili się nieodpłatnie, bez skierowania udzielać konsultacji medycznych. Wielu z nich przywiozło ze sobą specjalistyczny sprzęt medyczny. Można było wykonać na miejscu bardzo konkretne badania diagnostyczne - np. badanie przepływów, gęstości kości, badane dna oka. Specjaliści udzielali konsultacji kardiologicznych, okulistycznych. Wykonywano analizę składu masy ciała.

- Mamy w Polsce medycynę naprawczą na europejskim poziomie, ale to nie znaczy, że musimy na sobie testować ten system. Lepiej, abyśmy żebyśmy wcześniej zadbali o siebie poprzez profilaktykę pierwotną - ruch, zdrowy tryb życia, szczepienia ochronne - mówi Filip Nowak, prezes NFZ, który przyjechać do Mosznej podpatrywać opolskie pomysły. - Ważna jest też profilaktyka wtórna, jaką możemy znaleźć ma Święcie Województwa Opolskiego w Mosznej. NFZ nigdy nie ograniczał środków na profilaktykę. Chętnie finansujemy taką działalność. Chcemy to intensyfikować.