Mężczyzna wtargnął na teren oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu i wpadł do zbiornika. Pogotowie zabrało go do szpitala Sławomir Draguła

Do zdarzenia doszło w piątek 15 września rano na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Wrocławskiej w Opolu. Mężczyzna wchodził na teren zakładu i zaraz go opuszczał i tak kilka razy. Wspinał się także na urządzenia, wpadł do jednego ze zbiorników.