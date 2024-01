Mieszkańcy Białej wygrali spór z komisarzem wyborczym. Poszło o nowe okręgi do głosowania

7 kwietnia pójdziemy do urn i wybierzemy nowych burmistrzów, wójtów oraz rady gmin. Dotychczas o podziale gmin na okręgi wyborcze decydowała miejscowa rada. Tym razem takie decyzje należą do komisarzy wyborczych z Opolu. W przypadku małych gmin, gdzie głosowanie odbędzie się w okręgach jednomandatowych, połączenie różnych miejscowości w jednym okręgu decyduje o tym, że kandydat z dużej wioski ma większe szanse od mieszkańca małej wioseczki.

Jak tłumaczy Rafał Tkacz, dyrektor opolskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, komisarze kierowali się w pierwszej kolejności dwoma zasadami kodeksu wyborczego. Duże miejscowości wydzielano do osobnych okręgów, aby były jednym okręgiem z jednym kandydatem do rady. Małe wioski grupowano na zasadzie podobieństwa, aby w jednym okręgu znalazły się miejscowości o podobnej wielkości, co zrównuje szanse wyborcze ich kandydatów.