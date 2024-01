Mieszkańcy Kluczborka pożegnali ks. Henryka Schrödera. "Wspaniały człowiek i kapłan"

- To była osobowość. Wspaniały człowiek i charyzmatyczny kapłan, który na trwale zostanie w pamięci – mówi burmistrz Jarosław Kielar. – Był inicjatorem koncertów organowych, które są festiwalem trwającym ponad 30 lat. Ratował zabytki należące do parafii. Razem z księdzem Franciszkiem Drendą, proboszczem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, tworzył podwaliny pod nasz lokalny ekumenizm. To łączyło naszą lokalną społeczność. Na pewno będzie go nam brakowało.