Jan Dolny otrzymał medal z Watykanu. Papież uhonorował organistę z Głuchołaz za przeszło pół wieku służby Kościołowi

- To najwyższe odznaczenie dla osób świeckich w Kościele – tłumaczył ks. Tomasz Struzik, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach. - Medal jest przyznawany przez papieża w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Kościoła. Ojciec święty Franciszek nadał takie odznaczenie naszemu parafianinowi panu Janowi Dolnemu.

Jan Dolny od przeszło 50 lat w sposób profesjonalny przygotowuje oprawę muzyczną Mszy świętych w Głuchołazach. Innym ważnym dokonaniem było założenie przed 27 laty odnoszącego sukcesy w kraju i zagranicą chóru Capricolium. Jan Dolny również między innymi zasiadał w radzie miasta i animował życie religijne lokalnej wspólnoty. We wrześniu parafia świętowała półwiecze posługi swojego organisty.

- Jako pasterz tutejszej wspólnoty jestem pod ogromnym wrażeniem rozległości i doniosłości Pańskich dokonań, za co składam najszczersze podziękowania. Nie będzie żadną przesada stwierdzenie, że takie osoby spotyka się niezwykle rzadko. Tym bardziej ten wkład należy zauważyć i docenić, co czynię z nieskrywaną satysfakcją, że to właśnie parafii św. Wawrzyńca w Głuchołazach przypadł ten zaszczyt i wyróżnienie - mówił ksiądz Struzik.