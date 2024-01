Róże Powiatu, January i Januarki. W Oleśnie wybitni mieszkańcy oraz zasłużeni wolontariusze odebrali nagrody [ZDJĘCIA]

Róże Powiatu to nagrody starosty oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu.

Uroczystą galę Róż Powiatu zorganizowano w hali sportowej przy Zespołu Szkół w Oleśnie.

Na gali wręczono nie tylko Róże Powiatu, ale także January i Januarki.

- Bardzo cieszę się z tej nagrody, dziękuję kapitule i staroście za to, że docenili to, co robię, cenię i kocham - mówi Maksymilian Antkowiak, jeden z laureatów Róż Powiatu, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kaplicy, ratujący zabytkową kaplicę świętego Franciszka w Oleśnie.