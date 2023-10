Miliony złotych na remonty dróg w gminie Turawa. Ma skorzystać każde sołectwo

- To dofinansowanie jest dla nas kluczowe. Niemożliwym byłoby zrealizowanie tego zadania tylko z budżetu gminy. Podejrzewam, że musielibyśmy robić te drogi przez najbliższe 20 lat – mówi Aleksandra Kansy-Grzesik.

Tylko pięć procent wartości inwestycji gmina będzie musiała dołożyć z własnego budżetu.

Czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania przekazała władzom gminy posłanka Violetta Porowska.

- Kolejne wielkie pieniądze dla mniejszej gminy. To jest właśnie znak rozpoznawczy Polskiego Ładu, czyli zrównoważony rozwój. Pieniądze są dedykowane nie tylko do dużych aglomeracji, ale również dla mieszkańców takim gminom jak Turawa, których budżety nie uniósłby tak wielkich wydatków – mówi Violetta Porowska. – Jednocześnie gminy te mają olbrzymie potrzeby i my je zauważamy.