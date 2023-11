Minister edukacji Przemysław Czarnek odniósł się do bijatyki uczniów dwóch szkół w Kluczborku. Mówi o współwinie rodziców

- Polskie szkoły są bezpieczne. Ta bójka nie była na terenie placówki. Poza szkołą za uczniów odpowiadają rodzice - powiedział minister Przemysław Czarnek. - A ci, którzy przyglądają się bójce i nie reagują na to i nie wzywają natychmiast odpowiednich służb, są również współwinni. To jest przede wszyskim problem wychowania w rodzinach, problem rodziców. Dyrektorzy szkół i nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na ternie szkoły i robią to bardzo dobrze.