Brutalna bójka między uczniami dwóch szkół z Kluczborka. Bili pięściami po twarzy, kopali, a tłum nastolatków nagrywał to telefonami

Na nagraniu widać 14-latka, jak jest otoczony przez grupkę chłopaków. 18-letni agresor wyzywa go, po czym zaczyna go bić. - Ej, trzymaj go w oktagonie! - mówi jeden z gapiów, wywołując salwy śmiechu.

- Zaj...b mu! Dawaj go! Po ryju go! Pokaż klasę, k...a! - krzyczeli nastolatki.

W pewnej chwili agresor czymś spłoszony zaczyna uciekać, ale jeden z jego kolegów z całej siły uderza w tył głowy 14-latka. Wtedy rozpętuje się wielka bójka. Kilku nastolatków bije się pięściami po twarzy, a kiedy ktoś padnie, to kopie go z całej siły.

Oktagon to klatko-ring w popularnych walkach MMA, a w młodzieżowym slangu również miejsce do bójek.

Kluczborska policja zapewnia, że zbada sprawę bójki uczniów.

To nie pierwszy tego typu incydent. W październiku doszło do bójki uczniów dwóch szkół w Nysie. Tam też całe zajście nagrano telefonem, a filmik krążył w sieci.

Przez nagrywanie telefonem dzisiaj bójka w szkole staje się sprawą publiczną

- Bójki zawsze zdarzały się w szkołach, ale na pewno dzisiaj inny jest rodzaj szkolnej przemocy. Kiedyś konflikty załatwiano w gronie kilku osób, a teraz często jest to sprawa publiczna. Filmiki kręcone smartfonami krążą potem w sieci, do tego często na bójkę wzywa się komunikatorem uczniów, żeby to oglądali - mówi Anna Włodarczyk, psycholog i psychoterapeutka. - Smutne jest to, że tyle ludzi było dookoła, a nikt nie reaguje. Jedna osoba na całą dużą grupę próbuje rozdzielać bijących się, a reszta zagrzewa tylko do walki.