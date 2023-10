Mirosław Pietrucha: Wyręczanie władz miasta przez budżet obywatelski to zła droga

Po pierwsze, mamy prawdziwie obywatelskie Opole, w którym mieszkańcy angażują się w sprawy miasta. Proponują rozwiązania, przygotowują wnioski, prowadzą kampanie promocyjne, zachęcając do udziału w głosowaniu. To bardzo ważne w czasach, w których o aktywność społeczną coraz trudniej, gdy zaangażowanie w sprawy służące wspólnocie wymagają poświęcenia własnego czasu, a takie zaangażowanie nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem. Aktywność mieszkańców to coś wyjątkowego i godnego najwyższego szacunku.

Po drugie, narzędzia techniczne i organizacyjne, które zostały przez lata wypracowane dobrze służą idei budżetu obywatelskiego. Opolanie nauczyli się z nich korzystać. Dzięki temu zwiększa się liczba dobrze merytorycznie przygotowanych wniosków. Po trzecie, przygotowane projekty trafiają w potrzeby dzielnic, czy różnie definiowanych oczekiwań mieszkańców. Opolanie zdają ten egzamin na sześć.

Mamy jednak także wnioski pesymistyczne. Większość projektów zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego to remonty dróg, chodników, innej podstawowej infrastruktury miejskiej. O czym to świadczy? Instytucje miejskie działające w tej sferze kompletnie zawodzą, a mieszkańcy zniecierpliwieni fatalnym stanem infrastruktury drogowej, podejmują inicjatywy, aby zmienić ten stan rzeczy w ramach budżetu obywatelskiego. Wyręczając w tym obszarze miasto. Jeżeli do załatania przysłowiowej dziury w drodze, czy budowy zwykłego chodnika, trzeba przygotowywać inicjatywę w budżecie obywatelskim to wystawia to nienajlepsze świadectwo włodarzom.

Skoro miasto sobie z tymi wyzwaniami nie radzi, być może prościej będzie zwiększyć wielokrotnie budżet i częściej ogłaszać głosowanie, które drogi i chodniki naprawiamy w danym roku. Czy budżet obywatelski ma służyć naprawianiu niekompetencji związanej z realizacją podatkowych obowiązków władz miasta? Zdecydowanie nie.