MKS Kluczbork i LZS Starowice Dolne zaczynają rundę wiosenną w 3 lidze

Jedna rewanżowa seria gier odbyła się awansem jeszcze jesienią. Tym samym runda wiosenna będzie nieco krótsza, bo zostanie w niej rozegranych 16 spotkań.

Po 18 kolejkach, w zdecydowanie lepszym położeniu znajduje się MKS. Podopieczni trenera Łukasza Ganowicza pierwszą część sezonu ukończyli w "czubie" tabeli, na 3. miejscu. Dotychczas zgromadzili 35 punktów, notując bilans 10 zwycięstw, 5 remisów i 3 porażek.

Zważywszy na to, zimą kadra kluczborskiego zespołu zmieniła się jedynie kosmetycznie. Jego nowymi zawodnikami zostali napastnik Dawid Wojtyra (ostatnio Skra Częstochowa) i pomocnik Kacper Dachnowski (ostatnio LZS Starowice Dolne). Jedynym graczem, który opuścił szeregi MKS-u był Patryk Moś. Udał się on na półroczne wypożyczenie do Polonii 1908 Kępno. Wcześniej, jeszcze w listopadzie, klub z Kluczborka rozwiązał umowę ze swoim najlepszym strzelcem Marcinem Przybylskim.