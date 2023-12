Monika Jurek z PO nowym wojewodą opolskim - nieoficjalne ustaliła nto. Kim jest i dlaczego uznawana jest za twórcę "egzotycznej koalicji"?

- Jednak Jurek ceniona jest przez centralę władz lokalnych przede wszystkim za jej skuteczność. A przecież wyznacznikiem każdego dobrego polityka jest to, czy jest on skuteczny. Skoro potrafiła zawiązać koalicję z PiS, skoro ta „egzotyczna koalicja” funkcjonuje, to nie dziwię się, że cieszy się sympatią u marszałka. Szczególnie, że na stanowisku wojewody opolskiego będzie musiała również wznieść się ponad polityczne podziały - tłumaczy jeden z polityków koalicji 15 października.