"Mówili, że standardy będą inne, lepsze". Łukasz Żygadło o nowej większości parlamentarnej i tzw. aferze wiatrakowej

Być może to działanie, które już było wykorzystywane w pewnym stopniu przez rząd Zjednoczonej Prawicy, wszak Orlen wspierał działania rządu w czasie pandemii, obniżał ceny paliw, czy deklarował ustami prezesa Daniela Obajtka dołożenie się do cen energii w postaci przekazania na ten cel kilkunastu miliardów złotych. Jednak problem w tym, że tak miało nie być.

Politycy PiS szybko okrzyknęli projekt mianem „lex wiatrak”, „lex Siemens” czy „lex Kloska”, co pokazuje jak szybko do przedstawicieli opozycji wracają ich metody uprawiania polityki. Gdy przyszło do tłumaczeń, okazało się, że trzeba szukać winnego, którego brak. Projekt do laski marszałkowskiej złożył poseł PO, podpisali się pod nim posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, jednak żaden z ich pytany o jego szczegóły i treść, nie wiedział o co chodzi.

Poseł PO Michał Szczerba w rozmowie z serwisem wp.pl musiał dopytywać czy oby na pewno jest to projekt złożony przez nową sejmową większość. Dziennikarz prowadzący rozmowę wykazał, że przecież się pod nim podpisał! Nasz opolski przedstawiciel Polski 2050 Adam Gomoła również podpisał się pod projektem ustawy. Dziennikarz TVP3 Opole Maciej Dobrzański zadzwonił do posła z Gogolina z pytaniem, czy czytał ten projekt, czy może podpisał go w ciemno?