Na sportowo uczcili pamięć Dietera Przewdzinga. "Emocje dalej nami targają"

Uczestnikami marszobiegu byli członkowie rodziny burmistrza Przewdzinga, jego przyjaciele, współpracownicy oraz młodzież.

- To dla mnie jest wciąż coś niemożliwego, że to go spotkało. Emocje dalej mną targają – mówi Piotr Pakosz, organizator biegu, przewodniczący sekcji regionalnej oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego – O śmierci Dietera dowiedziałem się właśnie ze strony internetowej nto.pl. Byłem wtedy w Stanach Zjednoczonych i to był dla mnie szok. Rzuciłem wszystko na bok i próbowałem zdobyć więcej informacji – wspomina.