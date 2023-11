Na tym starym cmentarzu jest niesamowity klimat. Pochowano tu ważne osobistości

Do czasów drugiej wojny światowej był on głównym cmentarzem powiatu kozielskiego. To tam pochowano burmistrza Koźla w latach 1918-1924 Gustava Schwarzkopfa (1848 – 1924), którego nazwiskiem nazwano kiedyś obecną ulicę Bohaterów Westerplatte. Spoczywa tam też 55-letni podskarbi królewski Fryderych Heyne (1855- 1910).