Szczątki 20 żołnierzy i niewypały leżały tuż przy drodze krajowej nr 45. Zginęli podczas ciężkich walk

Członkowie fundacji "Silesia" ustalili, że w leju po bombie, która spadła tuż przy obecnej drodze nr 45 Opole-Racibórz, jeszcze w czasie wojny złożono ciała radzieckich żołnierzy. Legenda mówiła, że zostali rozstrzelani przez Niemców w grudniu 1944 roku.

Na polu jednego z rolników zrobiono kilka wykopów. Tuż za obecnym ośrodkiem zdrowia, w miejscu, gdzie w czasie wojny stała stodoła, w sierpniu 2020 roku odkryto pierwsze kości. Wspólnie z dr Magdaleną Przysiężną-Pizarską, archeolog z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, rozpoczęto ekshumację. Szybko okazało się, że to zbiorowa mogiła, gdzie złożono ciała prawdopodobnie około 20 żołnierzy, a być może nawet 30.

Nie potwierdziła się legenda o tym, że byli to rozstrzelani jeńcy. Prawdopodobnie byli to żołnierze, którzy zginęli tutaj w okolicy w czasie walk. Ich ciała wrzucono do dołu, przysypano wapnem i zasypano ziemią - tłumaczył wówczas Andrzej Latussek z fundacji "Silesia".