Wolontariusze sprzątają kirkut w Praszce. "Było nam wstyd, że jest w takim stanie"

- Pracowaliśmy do końca listopada. Zrobiliśmy przerwę ze względu na śniegi i mrozy, ale jak tylko pojawi się jakieś „okienko pogodowe”, wrócimy do pracy, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym na pewno – informuje Agnieszka Karlak-Bartkowska, koordynatorka grupy. – Sporo pracy wykonaliśmy. Przede wszystkim pozbieraliśmy śmieci, wycięliśmy samosiejki, usunęliśmy chaszcze, pozbieraliśmy i pocięliśmy spróchniałe kłody. Część tego udało nam się wywieźć. Wsparli nas strażacy z OSP w Praszce i Strojcu, a także uczniowie z PSP nr 3. Ale sporo pracy jeszcze przed nami.

- Nasze działania nie ograniczają się jedynie do porządkowania, ale prowadzimy je szerzej – wyjaśnia Agnieszka Karlak-Bartkowska. – Członek grupy, pan Zbigniew Nalichowski, dokumentuje życie społeczności żydowskiej w naszym mieście, a Jolanta Piszczałka prowadzi w szkołach zajęcia na ten temat. Mamy nadzieję, że uwrażliwią one naszą młodzież, ale też dorosłych mieszkańców, żeby ten cmentarz nie był więcej profanowany, ale służył kultywowaniu religii i poznawaniu dziejów naszego miasta.

12 sierpnia 1942 r. rozpoczęła się likwidację getta w Praszce. Podczas akcji zabito 17 Żydów, właśnie na terenie cmentarza żydowskiego. Wszystkich pozostałych deportowano wówczas do getta w Wieluniu. Z kolei tam przeprowadzono selekcję. Zdolni do pracy trafili do getta w Łodzi. Pozostali 23 sierpnia 1942 r. zostali wywiezieni do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Tak zakończyła się wielowiekowa historia praszkowskich Żydów.