Nad wodą zabija brawura i alkohol. Kolejne ofiary letniej beztroski na Opolszczyźnie. Ratownicy i policjanci mówią o grzechach plażowiczów

Z kolei w poniedziałek, 17 lipca na opolskiej kamionce Silesia z wody wyciągnięto 20-latka, który się topił. Niestety zmarł po przewiezieniu do szpitala.

- Są sternicy, którzy zwyczajnie zapominają o tym, że nie wolno pływać z dużą prędkością blisko linii brzegowej, czy portów. Takie sytuacje zdarzają się na co dzień, wręczamy w takich przypadkach mandaty do 500 zł. Akweny są dla wszystkich, ale trzeba jednak przestrzegać panujących na nich zasad.

Jak mówi Jarosław Białochławek, prezes WOPR Nysa i szef policji wodnej nad tamtejszym jeziorem, wypoczywający coraz częściej korzystają ze sprzętu pływającego, łodzi motorowych, skuterów, desek pływających. A to niesie ze sobą nowe zagrożenia.

Justyna Merz, wiceprezes oddziału regionalnego WOPR w Opolu, uważa, że obecny sezon nad wodami Opolszczyzny przebiega dość spokojnie, choć - jej zdaniem - jest tak także dlatego, że woprowcy zdecydowanie stawiają na prewencję. - Jak widzimy, że ktoś wypływa na środek jeziora, poza miejsca wyznaczone do kąpieli i tam np. skacze sobie do wody, lepiej od razu podpłynąć, porozmawiać, poprosić o powrót do brzegu, zamiast potem zajmować się ratowaniem - mówi.

- Tak, bardzo często sama obecność ratowników czy policjantów wodnych studzi zapał osób spragnionych wodnych szaleństw - potwierdza Jarosław Białochławek.

Prawdziwym utrapieniem bywają właściciele desek do pływania na stojąco, napędzanych siłą wiosła.