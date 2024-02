Nasi drodzy seniorzy. Rodziny i władze liczą koszty. I szukają tańszych form opieki nad starszymi

W 2024 roku pobyt w publicznym DPS w naszym województwie kosztuje średnio ok. 5,5 – 6 tysięcy złotych miesięcznie. Zgodnie z przepisami pensjonariusz płaci 70 procent swojej emerytury czy renty. Resztę, a zazwyczaj chodzi o kwoty 4 – 5 tysięcy złotych, musi wyłożyć rodzina i w drugiej kolejności gmina, kierująca seniora do DPS. W sytuacji, gdy koszty pobytu gwałtownie rosną, rosną też wydatki rodzin i gmin. Włodarze wielu gmin, szukając tańszych rozwiązań, postawili na mieszkania wspierane i treningowe (do ubiegłego roku mieszkania chronione).

Kamienica w Paczkowie, hotelowiec w Kędzierzynie

- Koszt budowy, to 5,4 miliona złotych. Koszt wyposażenia 380 tysięcy – mówi burmistrz Artur Rolka. – Gmina ze swojego budżetu nie dołożyła nic. Udało się to spiąć z dwóch programów, przy zerowym wkładzie własnym.

Zamiast do DPS-ów od maja burmistrz Paczkowa będzie więc kierował seniorów, których stan zdrowia na to pozwala, do mieszkań, gdzie będą pozostawać pod dozorem pracowników społecznych.